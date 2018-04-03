هطول أمطار على محافظة الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

هطلت اليوم الثلاثاء، أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ، على محافظة الطائف، شملت الحوية، والحلقة الشرقية والغربية، والعرفاء، والقيم، ومركزي السيل الكبير، وعشيرة، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، حائل، الرياض، الجوف، تبوك وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.