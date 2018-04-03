طيران التحالف يدمر تعزيزات للميليشيا بين مأرب والبيضاء اليمنيتين

فهمي محمد(صدى):

شن طيران التحالف العربي، غارات جوية استهدفت أسلحة وذخائر لمليشيا الحوثي الانقلابية بين محافظتي مأرب والبيضاء اليمنيتين.

وأكد مصدر محلي اليوم الثلاثاء، أن الطيران دمر مدرعتين وطقم يحمل مدفعية رشاشة وعربة مشاه للمليشيا على حدود منطقة قانية بين مأرب والبيضاء.

وفي ذات السياق فجرت مقاومة منطقة قيفة عربة تابعة للميليشيات الانقلابية وقتل وجرح من كانوا على متنها في الشارع العام في منطقة السمنة ما بين جميدة الثعالب قيفة بمديرية القريشية .