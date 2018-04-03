النائب العام يزور فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

زار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يرافقه معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان اليوم فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية.

والتقى معاليه خلال الزيارة بفضيلة رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة، وأصحاب الفضيلة رؤساء دوائر الفرع ودائرة القطيف.

واطلع معاليه على سير العمل في الفرع، ووقف على مكاتب التحقيق وغرف التوقيف ومكاتب استقبال المراجعين.

وحث معالي الشيخ المعجب خلال الزيارة منسوبي الفرع على ضرورة التعاون فيما بينهم بما يحقق العدالة المنشودة فيهم، ومقابلة المراجعين والعمل على قضاء حوائجهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، والتحلي بالصبر والتفاني تماشياً مع توجه القيادة الرشيدة أيدها الله.