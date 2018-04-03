مستشفى الأمام عبدالرحمن الفيصل يشارك بالأسبوع الخليجي لصحة الفم

سعيد العجل(صدى):

شارك قسم الأسنان بمستشفى الأمام عبدالرحمن الفيصل فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحه الفم والأسنان بمدينه الأمير سلطان للخدمات الإنسانية بالرياض، تحت إشراف إدارة طب الأسنان قسم الشؤون الوقائية.

وذكرت الدكتورة تغريد البخيت رئيسة قسم الأسنان بالمستشفى أن صحة الفم والأسنان تمثل عنصرا هاما من الصحة العامة فيجب العنايه بها للحد من أمراض الفم والأسنان متمثلا بالتسوس والتهابات اللثة وغيرها.

وخلال الفعالية تم توعيه الزوار على أهمية نظافه الفم والأسنان، وتدريب الحضور على كيفية تفريش الأسنان بالطريقه الصحيحة ومعرفة الغذاء الصحي اللازم لصحة الفم.

