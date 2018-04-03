التشكيل الرسمي للأهلي في لقاء تراكتور
حددت إدارة نادي الأهلي ، التشكيل النهائي للاعبين المشاركين ضمن القائمة الأساسية والاحتياطية ، خلال لقاء اليوم أمام تراكتور الإيراني ، من المرحلة الخامسة في دور المجموعات ، ضمن مواجهات دوري أبطال آسيا .
ويشارك أساسيًا ، حارس المرمى ، ياسر المسيليم ، واللاعبين كلاوديمير ، وعبدالله مجرشي ، ومؤمن زكريا ، وعقيل بلغيث ، وسلمان المؤشر ، ومنصور الحربي ، وتيسير الجاسم ، وفيصل دارسي ، وسعيد المولد ومهند عسيري .
وينضم إلى مقاعد البدلاء ، محمد العويس، وحسين المقهوي ، ومعتز هوساوي ، وفيتفاتزيديس، وعبدالفتاح عسيري ، وأمير كردي ، ووليد باخشوين .
ربي لك الحمد[ عدد التعليقات: 427 ] نشر منذ 11 دقيقة
يارب توفيقك للاهلي الملكي سفير وطنا الحبيب يارب يارب