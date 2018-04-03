التشكيل الرسمي للأهلي في لقاء تراكتور

نواف السالم(صدى):

حددت إدارة نادي الأهلي ، التشكيل النهائي للاعبين المشاركين ضمن القائمة الأساسية والاحتياطية ، خلال لقاء اليوم أمام تراكتور الإيراني ، من المرحلة الخامسة في دور المجموعات ، ضمن مواجهات دوري أبطال آسيا .

ويشارك أساسيًا ، حارس المرمى ، ياسر المسيليم ، واللاعبين كلاوديمير ، وعبدالله مجرشي ، ومؤمن زكريا ، وعقيل بلغيث ، وسلمان المؤشر ، ومنصور الحربي ، وتيسير الجاسم ، وفيصل دارسي ، وسعيد المولد ومهند عسيري .

وينضم إلى مقاعد البدلاء ، محمد العويس، وحسين المقهوي ، ومعتز هوساوي ، وفيتفاتزيديس، وعبدالفتاح عسيري ، وأمير كردي ، ووليد باخشوين .