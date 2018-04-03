” مرسيدس ” تحقق طفرة كبيرة بعد رفع الحظر عن قيادة السعوديات

عادل الحربي(صدى):

حققت شركة تصنيع السيارات الألمانية ” مرسيدس بنز ” طفرة كبيرة في المملكة، خاصة بعد قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، لتستحوذ على المرتبة الثانية بفارق نقطة واحدة عن ” تويوتا ” التي تعد العلامة التجارية الأكثر اختيارًا لنساء المملكة.

وقالت مصادر إعلامية :إن مرسيدس شهدت أكبر تحسن في حالة علامتها التجارية بين النساء في المملكة، بعد ستة أشهر من إعلان المملكة رفع الحظر المفروض على القيادة في يونيه 2018، وفقًا لبيانات شركة YouGov BrandIndex، وهي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات الشاملة عن أبحاث السوق.

وأضافت المصادر عززت ” مرسيدس ” مؤشرها القياسي بمقدار 4.6 نقاط، ويفصلها نقطة واحدة عن شركة تويوتا المتصدرة، والتي تعد أقوي علامات السيارات التي تفضلها النساء في المملكة.

وأشارت المصادر إلى أن شركة ” فورد ” حققت 3 نقاط، وعلى الرغم من أنها ظلت في المركز الخامس، لكنها حققت ثاني أكبر تحسن في صحة العلامة التجارية بين النساء؛ حيث أطلقت الشركة ” مبادرة فورد ” لتعليم السعوديات قيادة السيارة .