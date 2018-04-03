نهاية مأساوية لشاب وفتاة قفزا من شرفة بالطابق الثاني هربا من الفضيحة

مليكة فؤاد(صدى):

دفع سكان منطقة بشيشاوة المغربية، شاب وطالبة على القفز من شرفة شقة سكنية بالطابق الثاني، خوفاً من الفضيحة.

وكان أحضر شاب من المنطقة طالبة إلى شقة لممارسة الرذيلة معها، وعقب دقائق من دخولهما للشقة، حاصر الأهالي المنزل للفتك بهما وتهديدهما بإبلاغ الأمن، فاضطر الشاب والفتاة إلى القفز من شرفة الشقة بالطايق الثاني، خوفاً من الفضيحة .

فتم ضبطهما وتسليم الشاب للشرطة المغربية فيما تم نقل الفتاة للمستشفى لتعرضها إلى إصابات بالغة، وكسور في قدمها.

وبتقديم الشاب للمحاكمة، قضت بحبسه 3 أشهر موقوفة التنفيذ بعدما تابعته بتهمة التحريض على الفساد.