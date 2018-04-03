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  3. نهاية مأساوية لشاب وفتاة قفزا من شرفة بالطابق الثاني هربا من الفضيحة

نهاية مأساوية لشاب وفتاة قفزا من شرفة بالطابق الثاني هربا من الفضيحة

نهاية مأساوية لشاب وفتاة قفزا من شرفة بالطابق الثاني هربا من الفضيحة
مليكة فؤاد(صدى):

دفع سكان منطقة بشيشاوة المغربية، شاب وطالبة على القفز من شرفة شقة سكنية بالطابق الثاني، خوفاً من الفضيحة.

وكان أحضر شاب من المنطقة طالبة إلى شقة لممارسة الرذيلة معها، وعقب دقائق من دخولهما للشقة، حاصر الأهالي المنزل للفتك بهما وتهديدهما بإبلاغ الأمن، فاضطر الشاب والفتاة إلى القفز من شرفة الشقة بالطايق الثاني، خوفاً من الفضيحة .

فتم ضبطهما وتسليم الشاب للشرطة المغربية فيما تم نقل الفتاة للمستشفى لتعرضها إلى إصابات بالغة، وكسور في قدمها.

وبتقديم الشاب للمحاكمة، قضت بحبسه 3 أشهر موقوفة التنفيذ بعدما تابعته بتهمة التحريض على الفساد.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 4 ساعات

بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم

الصراحة راحة ، إذا كان صاحب البيت للدف ضاربًا 🥁🥁🥁 فشيمة أهل البيت الرقص 💃💃💃

خمور ومراقص وملاهي ليلية وبارات وحانات خمارة وين ماوليت خشتك داخل المملكة المغربية 😂😂

من طنجة إلى أغادير وكازابلانكا وبقية المُدن 😂😂😂 وتحترون ناسكم بعد كل هالفساد الإجتماعي

والأخلاقي والجرايم الشرعية الكبيرة 🔥🔥🔥 تحترونهم يمشون عدال ⬅️ ذيل الكلب دايم الدوم عوج🐶

مع وافر المحبة .

[ عدد التعليقات: 2093 ] نشر منذ 3 ساعات

المثل ياحربي يقول
اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل الدار الرقص..
طيب الفضيحة وصلت ليش يؤذون انفسهم..

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