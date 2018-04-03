حساب المواطن يوضح خطوات الاعتراض على عدم أهلية التابعين

عادل الحربي(صدى):

أوضح حساب المواطن، خطوات تقديم اعتراض على عدم أهلية أحد التابعين لرب الأسرة المؤهل في البرنامج، مشيرًا إلى أنه عند الاعتراض على عدم أهلية أحد التابعين يلزم على رب الأسرة ما يلي:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبرنامج (هنا الرابط) ثم قائمة دراسة الأهلية.

الانتقال إلى تفاصيل أهلية التابعين.

معرفة سبب عدم الأهلية.

إرفاق المستندات المطلوبة.

وأكد حساب المواطن أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.