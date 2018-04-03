بالصور.. الشيخ تركي بن العفيلي يحتفل بزواج ابنيه ” أحمد وعبدالمجيد “

مسلط الغفيلي(صدى):

وسط حضور كبير من الأعيان وشيوخ القبائل والوجهاء بمحافظة عفيف، احتفل الشيخ تركي بن العفيلي بن بديد، ليلة السبت الموافق 1439/7/13 للهجرة ، بزواج ابنيه ” أحمد وعبدالمجيد ” .

وشهد الحفل فقرات متنوعة تقديم الإعلامي المتميز ” منصور مقعد بن بديد، فيما بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ ” سلطان بن جدي بن الغفيلي ” ، ثم كلمة دينية قدمها الشيخ ” عادل بن سلطان بن بديد ” ، ثم كلمة راعي الحفل ووالد العريسين القاها نيابة عنه ” الدكتور يوسف بن تركي بن بديد ” .

بعد ذلك انطلقت الاحتفالات بين أمسيات شعرية وشيلات وعرضات سعودية التي لاقت استحسان الحضور، واختتم الحفل بتقديم العديد من الهدايا التذكارية للمشاركين.

