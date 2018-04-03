وفاة طفل أطلق النار على نفسه في محايل

أبها(صدى):

توفي طفل متأثرا بإصابته بطلق ناري في رأسه في قرية سبجة بمحايل، قبل خمسة أيام مما استدعى نقله إلى مستشفى عسير لإنقاذ حياته.

وفي التفاصيل: استقبل قسم الطوارئ بمستشفى محايل العام، طفلاً في حالة حرجة؛ نتيجة تعرضه لطلق ناري أصاب رأسه، وكان في حالة حرجة وغير واعٍ، وتبين من خلال الأشعة وجود نزف دماغي، مع وجود الطلقة داخل الدماغ من الخلف.

ورجح البعض أن الطفل تسلل إلى داخل سيارة والده، وعبث بمسدس غير مرخص يعود لوالده؛ وهو ما أدى لإصابته بالطلق الناري، وتعرضه لنزف شديد، ولم تتهم أسرته أحداً فيما تعرض له.

وتحفظت الجهات الأمنية على السلاح المستخدم وطلقتين حيتين وأخرى فارغة، وحجزت المركبة.

وأعيد جثمان الطفل أمس إلى مستشفى محايل العام بعد وفاته بمستشفى عسير المركزي بأبها لعرضه على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة .