بالصور.. تنفيذ البرنامج التدريبي ” الاعتماد المدرسي ” بمكتب تعليم الوجه

محمود البلوي(صدى):

ضمن خطة البرامج التدريبية لإدارة الجودة الشاملة بتعليم تبوك وبالتعاون مع مكتب التعليم بمحافظة الوجه تم تنفيذ البرنامج التدريبي (الاعتماد المدرسي) والذي قدمه مشرف الجودة الشاملة بتعليم تبوك الأستاذ محمد بن أحمد الشريف بتاريخ 15/ 7/1439 هـ ولمدة ثلاثة أيام وذلك بمركز التدريب بمكتب التعليم بمحافظة الوجه بحضور 18 متدربًا من قادة المدارس ومن خلال البرنامج قام المدرب بعرض وتوضيح المحاور التالية:

1-الاعتماد المدرسي مفهومه ومبرراته وأهميته وأهدافه

2- تصنيف الاعتماد المدرسي

3-معايير الاعتماد المدرسي

4-تجارب عالمية وعربية في الاعتماد المدرسي

5-خطوات وإجراءات الاعتماد المدرسي

وفي نهاية البرنامج تم توزيع الشهادات للمتدربين بحضور مدير مكتب التعليم بمحافظة الوجه الأستاذ محمود الفراج .

