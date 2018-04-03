منتخب مصر ينفي استبعاد محمد صلاح من كأس العالم

نواف السالم(صدى):

نفى مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم إيهاب لهيطة، صحة ما تردد حول تهديد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ؛ باستبعاد لاعب المنتخب ونادي ليفربول محمد صلاح من المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد لهيطة اليوم الثلاثاء، أن الفيفا لم يخطر المنتخب المصري بشكل رسمي بأي تحذير أو أي تهديد بشأن استبعاد صلاح، وأن هذا الأمر عارٍ تماماً من الصحة ولم يحدث.

يذكر أن وسائل إعلام، قد تناقلت أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى إخطارًا من الفيفا، يهدد باستبعاد صلاح من المشاركة في المونديال، حال تكرار تغيبه عن اختبار المنشطات الذي تجريه الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك بعد غيابه عن الاختبار الذي أجرته الوكالة بمعسكر الفراعنة الأخير بسويسرا.