الجمعية الفلكية: وقوع القمر الأحدب مع كوكب المشتري في سماء المملكة
كشفت الجمعية الفلكية في جدة، عن وقوع القمر الأحدب في حالة اقتران مع كوكب المشتري في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة بعد الساعه 9 مساء في سماء المملكة والمنطقة العربية.
وقالت الجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يرصد بسماء السعودية والمنطقة العربية مساء اليوم الثلاثاء وقوع القمر الأحدب في حالة اقتران مع كوكب المشتري في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة بعد الساعه 9 مساء.
وأضاف : قبل ذلك سوف يرصد كوكب الزهرة باتجاه الأفق الغربي بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل.
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