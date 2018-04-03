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الجمعية الفلكية: وقوع القمر الأحدب مع كوكب المشتري في سماء المملكة

الجمعية الفلكية: وقوع القمر الأحدب مع كوكب المشتري في سماء المملكة
نايف السالم(صدى):

كشفت الجمعية الفلكية في جدة، عن وقوع القمر الأحدب في حالة اقتران مع كوكب المشتري في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة بعد الساعه 9 مساء في سماء المملكة والمنطقة العربية.
وقالت الجمعية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يرصد بسماء السعودية والمنطقة العربية مساء اليوم الثلاثاء وقوع القمر الأحدب في حالة اقتران مع كوكب المشتري في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة بعد الساعه 9 مساء.
وأضاف : قبل ذلك سوف يرصد كوكب الزهرة باتجاه الأفق الغربي بعد غروب الشمس والانتقال نحو بداية الليل.


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