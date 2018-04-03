شاب يذبح طفلا بطريقة وحشية
أقدم شاب مصري عاطل عن العمل على قتل طفل يبلغ من العمر 13 عاماً بطريقة بشعة بهدف سرقة التوك توك ” مركبة ذات ثلاث عجلات ” الذي يعمل عليه لتوفير دخل يومي لأسرته .
وكان عثر أهالي محافظة الجيزة المصرية على جثة طفل عثروا على جثة طفل وقد تعرض للذبح، وفصل الجاني رأسه عن جسده.
وبالتحريات كشفت الشرطة المصرية ، أن عاطلًا عن العمل أقدم على ذبح الطفل بهدف سرقة التوك توك (مركبة ذات ثلاث عجلات تستخدم كوسيلة نقل ) الذي يقوده، إضافة إلى هاتفه المحمول.
وبضبط المتهم أعترف أنه استقل التوك توك صحبة الطفل المغدور، ثم باغته بسكين في رقبته حتى فصل رأسه عن جسمه وألقى بهما جانب الطريق.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 657 ] نشر منذ 5 ساعات
مصارنه ابك
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9389 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . حســـبي الله عــــلاه ألمجــرم .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45051 ] نشر منذ 36 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,