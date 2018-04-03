شاب يذبح طفلا بطريقة وحشية

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري عاطل عن العمل على قتل طفل يبلغ من العمر 13 عاماً بطريقة بشعة بهدف سرقة التوك توك ” مركبة ذات ثلاث عجلات ” الذي يعمل عليه لتوفير دخل يومي لأسرته .

وكان عثر أهالي محافظة الجيزة المصرية على جثة طفل عثروا على جثة طفل وقد تعرض للذبح، وفصل الجاني رأسه عن جسده.

وبالتحريات كشفت الشرطة المصرية ، أن عاطلًا عن العمل أقدم على ذبح الطفل بهدف سرقة التوك توك (مركبة ذات ثلاث عجلات تستخدم كوسيلة نقل ) الذي يقوده، إضافة إلى هاتفه المحمول.

وبضبط المتهم أعترف أنه استقل التوك توك صحبة الطفل المغدور، ثم باغته بسكين في رقبته حتى فصل رأسه عن جسمه وألقى بهما جانب الطريق.