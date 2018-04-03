الأمن العام يحذر قادة المركبات من السير في طرق مكة

نايف السالم(صدى):

حذر الأمن العام، اليوم الثلاثاء، من استخدام طرق مكة لتجنب العوائق التي تحد من مستوى الرؤية الأفقية داعيا إلى التوقف عن استعمال الطرق لحين زوالها.

وقال الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نظراً لماتشهده معظم الطرق بمنطقة مكة المكرمة من تقلبات جوية وظروف مناخية مختلفة فإن القوات الخاصة لأمن الطرق تود من المسافرين الكرام أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة واشعال انوار التنبيه او التوقف عن السير والانتظار حتى زوال العائق.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة.