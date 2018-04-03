أمير الرياض يرعى اتفاقية إطلاق مبادرة شراكة مجتمعية بين المرور والقطاعات الصحية

سعيد العجل(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , وقعت إدارة مرور الرياض اتفاقية إطلاق مبادرة شراكة مجتمعية مع القطاعات الصحية بمنطقة الرياض ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى سند الأهلي لرفع مستوى السلامة المرورية تحت مسمى (خذ بيدي لسلامتي) من خلال تنفيذ برامج وأنشطة تثقيفية وتوعوية وبرامج عملية تطبيقية لمرتكبي المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة.

وفي بداية اللقاء, ألقى مدير مرور منطقة الرياض العميد عبدالرحمن الخرصان, كلمة بين فيها أن هذه المبادرة تأتي تعزيزاً لمبدأ الشراكة بين مرور الرياض والقطاعات الصحية المشاركة ايماناً بمبدأ تكامل الطاقات والتخصصات وتظافر الجهود وتبادل المنافع وتعزيز أطر التعاون فيما يخدم الصالح العام ضمن الضوابط والأنظمة التي تحقق الأهداف النوعية والكمية المدروسة والقابلة للقياس لخفض الحوادث المرورية واستهداف جميع الفئات العمرية وبخاصة الشريحة الأكبر التي تطالها الحوادث وهم الشباب.

وأوضح أن عدد المنشآت الطبية التي تشملها المبادرة 40 منشأة تم ضمن بنود الاتفاقية تحديد البرامج والأنشطة التي سيتم العمل عليها وفق الضوابط النظامية كما تم تشكيل فرق عمل بين الجهات المشاركة لتنفيذ آلياتها وبرامجها وتقييمها من خلال اجتماعات دورية محددة, مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق سفراء للسلامة المرورية من المهتمين بالسلامة المرورية والعمل التطوعي والتثقيفي لدعم المبادرة والمشاركة فيها إعلامياً ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل مدير مرور منطقة الرياض العميد عبدالرحمن بن خرصان الخرصان, ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري, والمدير التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور هيثم بن محمد الفلاح, والمدير التنفيذي لمستشفى سند الدكتور فادي بن محمد الغريب, وذلك بقصر الحكم.

وفي تصريح صحفي قدم سمو أمير منطقة الرياض, شكره للمشاركين في هذه المبادرة مبيناً أهمية هذه البرامج في رفع مستوى الوعي وضبط السلوكيات وتعزيز روح العمل التطوعي وأثره الإيجابي المرجو منها في الحد من المخالفات.

