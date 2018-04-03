أب يعتدي جنسيا على طفلتيه مقابل هدايا بسيطة

خالد الظفيري(صدى):

أثارت مسئولة بالطب الشرعي الكويتي ضجة واسعة، عقب إعلانها عن عدد من الجرائم الخاصة بالاعتداء الجنسي من الأقرباء على الأطفال في الكويت .

وكشفت الدكتورة نورة على العمير مساعد مدير إدارة البط الشرعي في الكويت، عن مناظرة القضاء الكويتي هذه الأيام، جريمة بشعة لأب أعتاد الاعتداء جنسياً على طفلتيه ” 12 و14 عاماً ” مقابل هدايا بسيطة يخدعهما بها، مثل الخروج للتنزه مع صديقاتهما، فيما رفضت الإعلان عن كيفية ضبط الرجل وكشغ جريمته .

وأشارت نورة خلال ورشة عمل للطب الشرعي الكويتي، عن جريمة أخرى هزت المجتمع الكويتي لجد اعتدى على حفيدته جنسياً ، وجاري محاكمته .

وحذرت نورة من أن أخطر حالات الاعتداء الجنسي من الاقرباء كونها تحصل بشكل متكرر .

وأشارت إلى أن ضحايا سوء معاملة وإهمال الأطفال في تزايد مستمر كل عام، فهناك 35 في المئة يتعرضون لعنف جسدي و20 في المئة يتعرضون لعنف جنسي، إضافة إلى 55 في المئة يتعرضون لعنف لفظي في الكويت .