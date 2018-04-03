أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على عدة مراكز في عسير

أبها(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقة عسير، بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد، أن هذه الحالة ستبدأ في تمام الساعة 15:20 من اليوم الثلاثاء الموافق 3/4/2018م، على أن تنتهي الساعة 19:00 من اليوم ذاته، وذلك على مناطق: ” شفان، وحبكان، وبللسمر، والأجزاء المجاورة ” .

أما مناطق ” وسانب، والوغل، والجرف، والأجزاء المجاورة ” ، فستبدأ تلك الحالة الجوية بها من الساعة 16:45 من اليوم الثلاثاء الموافق 3/4/2018م، حتى الساعة 20:00 من نفس اليوم.