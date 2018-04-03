الجمارك تعلن عن وظائف عديدة شاغرة في التفتيش الجمركي

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الجمارك، عدة وظائف شاغرة للرجال في مجال التفتيش الجمركي وفحص الأمتعة والبضائع والمركبات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

1- موظف موسمي – لطلاب الجامعات (بمطار الملك عبدالعزيز الدولي)، وذلك طبقًا للشروط التالي ذكرها:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يتجاوز عمره 25 سنة.

– أن يكون طالبًا جامعيًا في أي تخصص (بمعدل تراكمي لا يقل عن جيد).

– مستوى متوسط باللغة الإنجليزية.

– اجتياز الفحص الطبي.

– إجراء أي اختبارات تتطلبها الجمارك.

2- مفتش جمركي: بحسب شروط أوضحتها الجمارك كما يلي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يتجاوز عمره 25 سنة.

– أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في أحد التخصصات التالية: (لغة إنجليزية، أي لغة أجنبية، محاسبة، قانون، حاسب آلي، إدارة أعمال، إدارة عامة).

– مستوى متوسط باللغة الإنجليزية و(الأفضلية للمتحدثين بها).

– اجتياز الفحص الطبي.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– إجراء أي اختبارات تتطلبها الجمارك.

– إجادة استخدام تطبيقات ” الأوفيس ” بالحاسب الآلي.

3- أخصائي وسائل حية – سائس (الرياض)، وذلك وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يتجاوز عمره 25 سنة.

– يفضل من لديه إلمام جيد باللغة الإنجليزية.

– ألا يقل الطول عن 170 سم.

– اجتياز الفحص الطبي واختبار الحساسية.

– ألا يزيد الوزن عن 80 كجم.

– أن تكون لياقته البدنية عالية.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

وأكدت الجمارك، أن التقديم متاح حاليًا عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب، وذلك من خلال الرابط التالي:هنا