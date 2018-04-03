الجمارك تعلن عن وظائف عديدة شاغرة في التفتيش الجمركي
أتاحت الجمارك، عدة وظائف شاغرة للرجال في مجال التفتيش الجمركي وفحص الأمتعة والبضائع والمركبات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
1- موظف موسمي – لطلاب الجامعات (بمطار الملك عبدالعزيز الدولي)، وذلك طبقًا للشروط التالي ذكرها:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يتجاوز عمره 25 سنة.
– أن يكون طالبًا جامعيًا في أي تخصص (بمعدل تراكمي لا يقل عن جيد).
– مستوى متوسط باللغة الإنجليزية.
– اجتياز الفحص الطبي.
– إجراء أي اختبارات تتطلبها الجمارك.
2- مفتش جمركي: بحسب شروط أوضحتها الجمارك كما يلي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يتجاوز عمره 25 سنة.
– أن يكون حاصلًا على شهادة جامعية في أحد التخصصات التالية: (لغة إنجليزية، أي لغة أجنبية، محاسبة، قانون، حاسب آلي، إدارة أعمال، إدارة عامة).
– مستوى متوسط باللغة الإنجليزية و(الأفضلية للمتحدثين بها).
– اجتياز الفحص الطبي.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– إجراء أي اختبارات تتطلبها الجمارك.
– إجادة استخدام تطبيقات ” الأوفيس ” بالحاسب الآلي.
3- أخصائي وسائل حية – سائس (الرياض)، وذلك وفقًا للشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يتجاوز عمره 25 سنة.
– يفضل من لديه إلمام جيد باللغة الإنجليزية.
– ألا يقل الطول عن 170 سم.
– اجتياز الفحص الطبي واختبار الحساسية.
– ألا يزيد الوزن عن 80 كجم.
– أن تكون لياقته البدنية عالية.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
وأكدت الجمارك، أن التقديم متاح حاليًا عن طريق اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب، وذلك من خلال الرابط التالي:هنا
الابهاوي[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 30 دقيقة
جامعي