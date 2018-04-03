هيئة الرياضة تكشف عن كؤوس مسابقة البلوت

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، اليوم الثلاثاء، عن كؤؤس بطولة مسابقة البلوت التي من المقرر أن تنطلق غدًا، وتستمر حتى 8 إبريل الجاري.

ونشرت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” عدد من الصور لكؤوس المسابقة، والتي جاءت بشكل مميز، حيث رمزت الكؤوس إلى أوراق البلوت.

وحصلت صور الكؤوس على تفاعل كبير من قبل المغردين عبر منصة ” تويتر ” ، حيث أشادوا بشكل الكؤوس.

يجدر الإشارة إلى أن جوائز بطولة البلوت تصل إلى أكثر من مليون ريال، بواقع نصف مليون ريال للفائز بالمركز الأول، وسينال صاحب المركز الثاني 250 ألف ريال، والمركز الثالث 150 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الرابع على 100 ألف ريال.

ويُشارك في بطولة البلوت 12.288 لاعبًا، 6.144 فريقًا، وسيتم لعب 1.384 مباراة، وستكون المسابقة من 40 جولة، ، ويُشارك 414 حكمًا، ووصل عدد المنظمين لـ103، وسيكون عدد اللاعبين في مركز “ أبكس ” 4.112 لاعبًا، فيما يبلغ عددهم في الصالة الخضراء إلى 8.192 لاعبًا.