بالفيديو.. ممثلة شهيرة تكشف تعرضها للتحرش خلال حملها

أماني الغامدي(صدى):

فجرت الممثلة المغربية ” زينب عبيد ” ، حقيقة أدهشت جمهورها الكبير، وذلك عندما كشفت في حوار إعلامي لها، أنها سبق وتعرضت للتحرش وهي حامل.

وقالت: كنت حاملا ولم أكن مرتدية ملابس عارية، ورغم ذلك تعرضت للتحرش.

وأشارت عبيد إلى أن الخلل لا يكمن في لباس المرأة أو زينتها، وإنما في ثقافة الشخص وتربيته.

ولذلك أثارت تصريحات عبيد، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي حيث اعتبر البعض أن ما حصل معها مؤسف ومخجل.

وفي سياق منفصل، فبعد غياب طويل من المقرر أن تطل زينب عبيد عبر الشاشة حيث انتهت من تصوير مشاهد الفيلم المغربي ” الكورصة ” ، و الذي سيعرض قريباً.