بالصور.. تراحم وسجون مكة يبحثون خطط التطوير والتنسيق الداعمة للسجناء

حسين العلي(صدى):

استقبل رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم مكة يحيى الكناني، صباح أمس، في مقر اللجنة في مكة المكرمة، مدير إدارة التأهيل والإصلاح بالسجون منطقة مكة المكرمة العقيد أحمد القرني ومدير إصلاحية العاصمة المقدسة العقيد عبد الله المالكي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التطوير والتخطيط والتنسيق للمرحلة القادمة لتقديم كافة الإمكانات الممكنة خلال البرامج المنفذة في سجون العاصمة المقدسة للنزلاء، الأمر الذي من شأنه تنمية وتطوير برامج التدريب والتقويم والتأهيل النفسي والسلوكي مع تعزيز الجوانب الدينية والروابط الوطنية والمجتمعية وصولا إلى إصلاح النزلاء وإعادتهم كمواطن صالحين لمجتمعهم.

وأكد الكناني، أن لجنة تراحم ستدعم كافة البرامج والخطط التي من شأنها الإبتكار والتطوير المهني والوقاية وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية التي تدعم النزلاء والنزيلات وأسرهم، والدفع بهم نحو الانتاج والايجابية التي تحقق لهم احترام الذات والثقة بالمجتمع والاعتماد على النفس في توفير حياة كريمة بعد إنتهاء فترة محكوميتهم.

وثمن كلا من العقيد القرني والعقيد المالكي، جهود تراحم مكة المباركة في خدمة النزلاء وأسرهم واختتم اللقاء بجولة تعريفية باللجنة وأهم البرامج التدريبة التي تم تنفيذها بالإضافة إلى الاطلاع على معرض منتجات نزيلات السجون ومؤسسة رعاية الفتيات الفنية والحرفية ومنافذ التسويق لها ومعمل الحاسب الآلي لتدريب ذوي النزلاء والنزيلات.