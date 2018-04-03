خلفان: رفض إسرائيل للمصالحة العربية سيقود المنطقة لحرب جنونية

دبي(صدى):

انتقد نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان تميم، اليوم الثلاثاء، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائم وسط تعنت الأطراف المتنازعة، ورفض الاحتلال الإسرائيلي للمصالحة تحت شعار ” الكل أو لا شيء “.

وأكد ” خلفان ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن رفض إسرائيل للمصالحة العربية سيقود المنطقة يومًا ما إلى حرب جنونية بين العرب وإسرائيل تحت شعار ” نكون أو لا نكون “، حيث ينبغي أن يتم السلام الحقيق بين الطرفين بحيث يصون لكل طرف حقه.

وأضاف أنه في حالة إسرار إسرائيل على موقفها الحالي بأن تذيق العرب اليأس فستلاقى الانتحار المدمر للطرفين، لافتًا إلى أن جهل جنرالات إسرائيل يقود المنطقة إلى طريق مسدود.

كما أشار إلى أن دعاة السلام في إسرائيل تغتالهم المخابرات الإسرائيلية، قائلًا ” من المستفيد من هذا الوضع الذي فيه منطقة الشرق الأوسط سوى الذين يرفضون السلام العربي الإسرائيلي من جنرالات إسرائيل أمثال الفاسد نتنياهو “.

واستطرد ” خلفان ” في حديثه إلى مخطط جديد داخل الأراضي المحتلة، قائلًا ” آلاف مؤلفة من الطائرات بدون طيار الحاملة للقنابل المتفجرة ستهاجم قلب العاصمة تل أبيب في آن واحد، هذا مخطط يتداوله ” معذبو الأرض ” في فلسطين مؤكد…هل تريد اسرائيل تنفيذ عمليات على هذا النحو “.