بالصور.. عمال شركة طيران يعتذرون من الحقائب بطريقة كوميدية

كوالالمبور(صدى):

في حدث هو الأول من نوعه، لجأت شركة الطيران ” إير آسيا ” ، إلى فكرة مبتكرة؛ لتصحيح صورتها الذهنية لدى عملائها، وذلك بعد انتشار الفيديو المسيء للشركة، والذي ظهر فيه استعجال حاملى الحقائب في نقل أمتعة الركاب عبر الحزام الناقل، مما دفعهم لإلقائها على الأرض بقوة.

حيث أثار هذا الفيديو سخط العملاء، وتقدموا بشكاوى بسبب تأثر أمتعتهم بهذا السلوك، إلا أن الأمر استغرق وقتًا طويلًا منذ نشر مقطع الفيديو، ليستجيب الرئيس التنفيذي للمجموعة ” توني فرنانديز ” ويقوم بالرد شخصيا على الواقعة.

كما قدم ” توني ” اعتذار للركاب، وقال في منشور له عبر صفحته على الفيسبوك :” أشعر بخيبة أمل حقيقية من هؤلاء الأولاء والبنات، سيكون هناك إجراء حازم إزاء هذا الفعل، نحن شركة أخطأت وقفت أمام الخطأ لمعالجته، وسنتأكد من تقديم ماهو أفضل “.

وبالفعل عقب ذلك بأيام قليلة انتشرت صور على مواقع التواصل، ظهر فيها عمال نقل الحقائب التابعين للشركة وهم يحتضنون أمتعة الركاب ويقبلونها قبل نقلها، لإظهار اللطف في التعامل مع أغراض المسافرين عملاء الشركة.

وذلك كان حرصًا منهم على تنفيذ رغبة المدير، والذي طالبهم بمعاملة الحقائب بمنتهى اللطف قائلًا : ” الرجاء الاعتناء بأغراض الركاب، قبلوا الحقائب ولا ترموها بعد الآن “.