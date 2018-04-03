جامعة الملك عبد العزيز تحتفي بالحاصلين على جوائز التميز المعرفي

حسين العلي(صدى):

تكرم جامعة الملك عبدالعزيز علمائها المتميزين الحاصلين على جوائز التميز المعرفي في احتفالها السنوي, يوم الأحد 22-26/7/1439هـ الموافق 8-12/4/2018م بقاعة الملك فيصل بمركز المؤتمرات بمقر الجامعة في السليمانية تحت رعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي, وبحضور سعادة وكلاء الجامعة، السادة العمداء، أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وطلاب الدراسات العليا.

خطت الجامعة خطوات واسعة في مجال التميز المعرفي, اتساقاً مع التوجهات العالمية التي استشرف وطننا الحبيب المملكة العربية السعودية فيها أفاقاً جديدة في الاقتصاد المعرفي والابتكار، وقد تخطت جامعة الملك عبدالعزيز ثقافة النشر العلمي إلى ثقافة التميز المعرفي والابداع والابتكار, للتأكيد على أن العلم والمعرفة والتكنولوجيا هي مكونات أساسية في عملية التنمية الشاملة وفقاً لرؤية المملكة 2030م وبرامج التحول الوطني. وترتيب جامعة المؤسس المتقدم في التصنيف العالمي للجامعات وتصدرها للجامعات العربية والاسيوية دلالة واضحة على سلامة الرؤيا وصدق العمل الذي تنتهجه الجامعة.

تأتي هذه الاحتفالية ضمن فاعليات اسبوع البحث العلمي العاشر على التوالي, والذي يتضمن مراسم تكريم أعضاء هيئة التدريس والحاصلين على براءات الاختراع, وجوائز النشر العلمي والاستشهاد بالبحوث وأفضل باحث وأفضل كلية وافضل طالب دراسات عليا ومبتعث.

من جهة أخرى وجه معالي مدير الجامعة الاستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي عمادة البحث العلمي باستحداث اربعة جوائز جديدة من جوائز التميز المعرفي : جائزة أفضل طالب/طالبة في الدراسات عليا, وجائزة افضل قسم علمي, وجائزة افضل مشرف/مشرفة دراسات عليا, وجائزة أفضل رسالة دكتوراه, وذلك وعياً من الإدارة العليا بالجامعة أن أعضاء هيئة التدريس، طلاب الدراسات العليا، والمبتعثين بجامعة الملك عبدالعزيز يمثلون القيمة المحورية ومنابع العطاء العلمي والفكري ومحرك الجامعة نحو التميز المعرفي، ويتضمن هذا الاسبوع سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات يقدمها خبراء متخصصون ودوليون لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس.