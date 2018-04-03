أثينا تطالب تركيا بإطلاق سراح جندييها المحتجزين

أثينا(صدى):

اتهم رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، اليوم الثلاثاء، السلطات التركية بتصعيد التوتر بين البلدين، مطالبًا إياها بإطلاق سراح الجنديين الذين تم احتجازهم على الأراضي التركية.

وقال رئيس الوزراء اليوناني: ” مثلما أعدنا فى الماضي جنودًا أتراكًا كانوا في دورية عندما عبروا الحدود اليونانية لبضعة أمتار أتوقع أن يفعل الرئيس التركي الشيء نفسه اليوم ” .

ومن الجدير بالذكر، إنه قامت تركيا بالقبض على اثنين من الجنود اليونانيين في مارس، أثناء دورية في منطقة حدودية كثيفة الأشجار، وذلك بعد أن عبرا الحدود بالخطأ أثناء ملاحقتهما مهاجرين غير شرعيين.