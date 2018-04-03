أمانة الشمالية تواصل إزالة مصادر التشوه البصري بعرعر

سعيد العجل(صدى):

تقوم أمانة منطقة الحدود الشمالية بإزالة مصادر التشوه البصري بمدينة عرعر على عدة محاور:

١-الجهواد الذاتية للامانة بالكوادر والمعدات

٢-مشاركة عدد من الشركات العاملة مع الامانة

٣-تم طرح عملية

استئجار معدات اضافيه(قلابات وشياول ولوبد)

٤-الاعلان عن عدة مشاريع عبر دعم المبادرات لازالة المخلفات مجهولة المصدر

٥-متابعة المباني تحت الانشاء بإزالة مخلفات البناء اول بأول عن طريق ملاكها

٦-طمس الكتابات على الاماكن العامه والخاصة

٧-ازالة جميع السيارات المتعطلة والهياكل

٨-ازالة اللوحات المخالفة

٩-ازالة المظلات والصنادق والخيام المخالفة للنظام.

وتأمل الأمانة تعاون وتكاتف الجهود من قبل الجميع لانجاح حملة الستة اسابيع لانجاز المطلوب خلال المدة المحددة وفقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.