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أمانة الشمالية تواصل إزالة مصادر التشوه البصري بعرعر

أمانة الشمالية تواصل إزالة مصادر التشوه البصري بعرعر
سعيد العجل(صدى):

تقوم أمانة منطقة الحدود الشمالية بإزالة مصادر التشوه البصري بمدينة عرعر على عدة محاور:
١-الجهواد الذاتية للامانة بالكوادر والمعدات
٢-مشاركة عدد من الشركات العاملة مع الامانة
٣-تم طرح عملية
استئجار معدات اضافيه(قلابات وشياول ولوبد)
٤-الاعلان عن عدة مشاريع عبر دعم المبادرات لازالة المخلفات مجهولة المصدر
٥-متابعة المباني تحت الانشاء بإزالة مخلفات البناء اول بأول عن طريق ملاكها
٦-طمس الكتابات على الاماكن العامه والخاصة
٧-ازالة جميع السيارات المتعطلة والهياكل
٨-ازالة اللوحات المخالفة
٩-ازالة المظلات والصنادق والخيام المخالفة للنظام.
وتأمل الأمانة تعاون وتكاتف الجهود من قبل الجميع لانجاح حملة الستة اسابيع لانجاز المطلوب خلال المدة المحددة وفقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠.


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