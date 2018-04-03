مؤشر السوق يتعافى من خسائره على مدار 4 جلسات

عادل الحربي(صدى):

تعافى مؤشر السوق من سلسة خسائره المتتالية على مدار 4 جلسات خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، حيث أغلق على ارتفاع بنسبة 0.2% عند مستوى 7800 نقطة، مكتسبًا 16 نقطة.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات اليوم نحو 4.7 مليار ريال، وسط عدد أسهم متداولة بلغت أكثر من 224 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 104 شركة، فيما أغلقت أسهم 76 شركة على تراجع.

وتصدر سهم ” دار الأركان ” ارتفاعات اليوم بنحو 8% عند 12.98 ريال، وأنهت أسهم ” التصنيع، بنك الجزيرة، كيان السعودية، والسعودي الفرنسي ” تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 1 و3%.

وفي المقابل تراجع سهم ” الكابلات السعودية ” بنحو 4% عند 10.32 ريال عقب إعادته للتداول اليوم بعد نحو عام من إيقافه، كما تراجع سهم ” سابك ” متراجعًا بنحو 1% عند 114.80 ريال.

وأغلق سهما ” جرير ” و ” ينساب ” على تراجع بنسبة 2% عند 170.80 ريال و 70.70 ريال على التوالي، حيث كانت أسهم ” شركات الكابلات، الأسمنت السعودي, ساب, إكسترا, وأسمنت الجنوب ” الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ” نمو ” ، اليوم منخفضًا 41.84 نقطة ليقفل عند مستوى 2894.89 نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها 2.8 مليون ريال, وسط عدد الأسهم المتداولة أكثر من 66 ألف سهم تقاسمتها 166 صفقة.