بالصور.. مدير عام الهلال الأحمر يتفقد المراكز الإسعافية بتبوك

محمود البلوي(صدى):

قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك الأستاذ حسين بن غالب البلوي بجولة تفقدية على المراكز الاسعافية الخارجية بالمنطقه للوقوف بشكل مباشر على إستعداد المراكز الخارجية في المحافظات التابعة للمنطقة والاطلاع على سير العمل وجاهزية الفرق الإسعافية والالتقاء بمنسوبي المراكز الإسعافيه .

وفي ختام الجولة حث منسوبي المراكز على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم كافة الخدمات الإسعافية على أكمل وجه .

صرح بذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك : نبيل العنزي