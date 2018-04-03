التخصصات الصحية تعتمد 16 ساعة للمشاركين في المؤتمر الثامن لسلامة المرضى

سعيد العجل(صدى):

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية 16 ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين في فعاليات المؤتمر السنوي الثامن لسلامة المرضى الذي يرعاه صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني وتنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني خلال الفترة من 22 – 26 رجب 1439هـ الموافق من 08 – 12 أبريل 2018م بمركز المؤتمرات في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

وذكر رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبدالمحسن بن محمد السعوي أن الهيئة صنفت حضور ورش العمل المقامة على هامش المؤتمر ب ٤ ساعات تعليم طبي مستمر لكل ورشة عمل، داعين المهتمين للمشاركة والحضور والاستفادة من الأفكار والتجارب التي تعرض بجلسات المؤتمر العلمية والورش العملية وأجنحة المعرض المصاحب لمؤتمر سلامة المرض، حيث يتم عرض المشروعات والتجارب المطبقة واستعراض تجارب النجاحات التي تحققت في موضوع سلامة المرضى والتي ستنعكس إيجاباً على الجودة في الخدمة المقدمة للمرضى من قبل القطاعات الصحية المختلفة.

واضاف الدكتور السعوي أن المؤتمر سيناقش آليات الحد من خطورة الأمراض المعدية ودور أنظمة الرقابة والاعتماد الصحي في تحسين سلامة المرضى بالتعاون مع المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، كذلك موضوع الأمن الغذائي ودورة في تحسن سلامة المرضى والذي يأتي بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.

كما أن المؤتمر سيطرح الدراسات العلمية التي تناقش دور السجلات الطبية الالكترونية في الوقاية من الأخطاء الدوائية، إضافة إلى استعراض دور هذه النظم في توفير المعلومات اللازمة لبرامج تحسين الأداء.

وأشاد الدكتور السعوي بمخرجات المؤتمر في الأعوام الماضية، مؤكداً أن عدد المشاركين والمتقدمين في ازدياد، كما أنه يمكن للمهتمين الإطلاع على المزيد من المعلومات أو التسجيل للحضور والمشاركة من خلال الرابط هنا .