مدرب العين: التاريخ يتذكر الفائز فقط وأخطاء الحكم لا تذكر

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب العين الإماراتي زوران تعليقًا على فوزه أمام الهلال، أمس الأثنين، في إطار البطولة الأسيوية إن اللقاء لم يكن سهلًا.

وأضاف زوران أن فريقه فقد السيطرة على المباراة خلال الدقائق الأولى من المباراة، ولكن نجح في العودة نهاية المطاف.

وتابع عن ضربات الجزاء التي حُسبت للعين: ” في اعتقادي أن الحكم هو الأقرب منا على المستطيل الأخضر للاعبين، وإذا كان هناك أخطاء تظل جزء من لعبة كرة القدم؛ لكن التاريخ دائمًا لن يذكر سوى الفائز بالنتيجة، ولن يتحدث عن الحكم “.