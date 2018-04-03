مدرب العين: التاريخ يتذكر الفائز فقط وأخطاء الحكم لا تذكر
قال مدرب العين الإماراتي زوران تعليقًا على فوزه أمام الهلال، أمس الأثنين، في إطار البطولة الأسيوية إن اللقاء لم يكن سهلًا.
وأضاف زوران أن فريقه فقد السيطرة على المباراة خلال الدقائق الأولى من المباراة، ولكن نجح في العودة نهاية المطاف.
وتابع عن ضربات الجزاء التي حُسبت للعين: ” في اعتقادي أن الحكم هو الأقرب منا على المستطيل الأخضر للاعبين، وإذا كان هناك أخطاء تظل جزء من لعبة كرة القدم؛ لكن التاريخ دائمًا لن يذكر سوى الفائز بالنتيجة، ولن يتحدث عن الحكم “.
أحمد[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يقصف جبهات مدرب العين
محمد[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 1 ساعة
مازال الهلال زعيم آسيا رغم الحاقدين
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 881 ] نشر منذ 35 دقيقة
هههههههههههه زوران تراه مدرب النصر سابقا ههههه وراهم وراهم غيروا لون الفنايل يحسبونه مهوب عارفهم هههههههه برررررررررا