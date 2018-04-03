” التجارة ” تدعو للتوقف الفوري عن استخدام بطارية لاب توب

عادل الحربي(صدى):

دعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، إلى التوقف الفوري عن استخدام بطارية ” لاب توب ” من ” Fujitsu ” للطرازات ( LIFEBOOK ، CELSIUS ) .

حيث أعلنت ” التجارة ” ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، استدعاء المنتج، وذلك لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة البطارية الخاصة بـ ” اللاب توب ” ، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو إصابة المستخدم بحروق.

وأوضحت الوزارة، الإجراءات التي يجب اتباعها من قِبل مستخدمين هذا المنتج، والتي تتمثل في: التحقق من شمولية الرقم التسلسلي للبطارية من خلال الاتصال بالشركة، والتوقف فورًا عن استخدام البطارية المشمولة وإزالتها بأمان، ثم التواصل مع الشركة ” فوجيستو ” ، لاستبدال البطارية مجانًا، وذلك من خلال الرقم التالي: 0112010997.