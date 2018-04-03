بريطانيا: نبحث عن الرد الذي يتناسب مع سلوك روسيا العدواني

لندن(صدى):

صرح المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تبحث عن طريقة مناسبة؛ للرد على التهديد الذي تمثله روسيا؛ وذلك بعد أن قال مسئول مقاعد بالجيش الروسي، أن تسميم جاسوس سابق، قد يشعل فتيل حرب عالمية جديدة.

وبسؤاله عن ما إذا كان هناك خطر اندلاع حرب، رد المتحدث، قائلًا: ” نحتاج إلى الرد، بطريقة متناسبة على هذا السلوك العدواني، من روسيا وهذا هو ما نفعله ” .

وكان الجنرال الروسي المتقاعد، إفجيني بوجينسكي، قال أن تداعيات الهجوم؛ قد تثير آخر حرب في تاريخ البشرية.