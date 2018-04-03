إيداع مكافآت مالية للطلاب بمدارس تحفيظ القرآن بالحدود الشمالية

نايف السالم(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتعليم، في منطقة الحدود الشمالية، عن إيداعها مكافآت الطلاب والطالبات، بحساباتهم البنكية، والتي شملت مختلف المراحل التعليمية، بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، والتربية الخاصة، وأبناء المعلمين المتوفين، وبدل الاغتراب وإعانة القرى النائية .

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي، للإدارة العامة للتعليم في الحدود الشمالية، خالد المضياني، أنّ المبالغ التي تم إيداعها، تجاوزت4 مليون ريال، منها 3 مليون ريال للبنين، ومليون ست مائة للبنات.

كما أشار ” المضياني ” إلى أن المكافآت تجسد الرعاية الكريمة، التي يوليها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، الامير محمد بن سلمان، لأبنائه وبناته طلاب وطالبات التعليم العام.