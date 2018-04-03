لاعب الرائد يروي قصة ارتباطه بكندية
كشف المحترف المصري في صفوف الرائد محمود شيكابالا،عن قصة ارتباطه بفتاة كندية.
وقال شيكابالا في حوار تلفزيوني: ” سارة عرفتها صدفة لأنها لا تأتي لمصر، ولكن استقبلتها عندما كانت قادمة إلى القاهرة لحضور حفل زفاف صديقي الذي يرتبط بصديقتها “.
وأشار شيكابالا إلى أن ” سارة ” مصرية كندية، ومع مرور الوقت تطورت علاقتهما وارتبطا.
وعلى جانب أخر أكد لاعب الرائد أنه لن يعود إلى الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، لافتًا إلى أنه يفضل الاستمرار خارج مصر.
أحمد[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
لاعب ليس له تأثير ولا في منتخب بلاده ولا في صفوف الرائد