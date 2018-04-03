بالفيديو.. ” في مشهد قاس ” أب وأم يشجعان طفلتهما على التدخين

بيروت(صدى):

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية و خاصة الفيسبوك، فيديو لطفلة لا يتخطى عمرها الـ 11 أو 12 سنة، وهي تدخن الشيشة في أحد المقاهي الشعبية.

لكن الشيء المخزي حقيقة، هو أن تلك الطفلة كانت جالسة تستمتع بنفث دخان الشيشة، بصحبة أمها ووالدها بحسب ما ظهر في الفيديو.

ولذلك أثار الفيديو غضب الكثير من الناس، خاصة من الأم ووالد الطفلة اللذين جلسا غير مدركين الجريمة التي يرتكبانها بحق ابنتهما.

مع العلم أن قانون ” منع التدخين ” ، في كل الأماكن العامة المغلقة في لبنان بما فيها المقاهي والمطاعم دخل حيز التنفيذ في صيف 2012، إلا أنه لم يطبق بشكل تام حتى الآن.