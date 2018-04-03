تغريم 4 منشآت تجارية مخالفة لنظام المنافسة بـ27 مليون ريال

عادل الحربي(صدى):

كشفت الهيئة العامة لمجلس المنافسة، منذ مطلع العام الهجري الحالي، عن إعلانات بالتشهير بـ4 منشآت تجارية خالفت نظام المنافسات وتغريمها بـ27 مليون ريال.

وبلغت غرامة إحدى المنشآت وهي شركة تعمل في مجال المعدات الصناعية 12 مليون ريال، بينما تقاسمت المنشآت الثلاث الأخرى باقي المبلغ وهو 15 مليون ريال.

ومن بين المخالفات التي أدينت بها المنشآت، إرغام عميل على عدم التعامل مع منافس آخر، والاتفاق مع منافسين على تقسيم الأسواق في مناقصة خاصة بوزارة الصحة، والتواطؤ مع منتجين في مناقصة وزارة الصحة، بالإضافة إلى الاتفاق مع منافسين على تثبيت ورفع أسعار المياه الغازية.