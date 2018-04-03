” التعليم ” تصدر بيانا بأسماء الموظفين الذين تم ترقيتهم بالتعليم العالي

علي القحطاني(صدى):

قامت وزارة التعليم، بإصدار بيانًا بأسماء الموظفين، الذين تم ترقيتهم بالتعليم العالي، وذلك خلال الفترة من 1 محرم 1439 حتى 17 رجب 1439 هـ.

يجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة، لعمليات الموارد البشرية، بالتعليم العالي، كشوفات بأسماء من تمت ترقيتهم ” ترقية الدرجة المستحقة ” ، وعددهم 218 موظفًا وموظفة، وأسماء من تمت ترقيتهم ” ترقية ” ، خلال ذات الفترة، وعددهم 18 موظفًا، ويمكن الإطلاع على الأسماء من خلال هذا الرابط: هنا .