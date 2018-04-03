” ميدغلف ” تكرم الموظفة سارة القرني لإسهامها بأفكار بناءة

تركية البدر(صدى):

كرمت شركه المتوسط والخليج للتأمين واعاده التامين” ميدغلف ” ، عبر رئيسها التنفيذي المكلف عبدالرحمن الزويدي، والدكتور جمعة حامد مدير ادارة المواد البشرية، بتكريم الأستاذة سارة عايض القرني، حيث تم منحها شهادة شكر، وتقدير بمناسبة التكريم.

وجاء ذلك نسبة إلى الجهود التي بذلتها الأستاذة سارة القرني من خلال طرح العديد من الأفكار البناءة، مما أسهم بفعالية في تطوير أعمال الشركة، من خلال شبكة التواصل الاجتماعي (يامر).

وعبرت الشركة عن خالص تقديرها للجهود المقدرة، والمميزة التي بذلتها الأستاذة سارة، متمنين لها كل التوفيق والسداد، في مجال عملها مستقبلا.

من جهتها، عبرت الأستاذ سارة القرني عن شكرها وتقديرها لـ ” ميد غلف ” ممثلا في كل من مديرها التنفيذي المكلف عبدالرحمن الزويدي، والدكتور جمعة حامد مدير ادارة المواد البشرية، مشيرة إلى أن هذا التكريم سيظل قلادة شرف، وحافزا كبيرا يدفعها لتقديم المزيد من البذل، والعطاء، مؤكدة أن بيئة العمل المثالية في ” ميد غلف ” شجعتها، وشجعت كافة الموظفات على الإبداع والابتكار، وتقديم أقصى ما لديهن من أفكار، وأعمال تصب في مصلحة الجميع.