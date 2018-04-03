استقرار الدولار وسط تصاعد التوترات التجارية

واشنطن(صدى):

شهد الدولار استقرارًا في مستوياته خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الستة الرئيسية عند مستوى 90.08، في الثانية مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وإنخفض اليورو مقابل الدولار بشكل هامشي عند 1.2289 دولار، كما ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية الين بنسبة 0.29% إلى 106.20 ين، وانخفض الجنيه البريطاني مقابل بنسبة 0.14% إلى 1.4025 دولار.

يُذكر أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تصاعدت بعد إعلان الصين فرضها رسوم تصل إلى 3 مليارات دولارات على وارداتها الأمريكية.