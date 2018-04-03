أول تعليق من ” التعليم ” على ظهور مرض الجرب بين طلاب مكة

نايف السالم(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوزارة تتابع يومياً الحالة الطارئة في بعض مدارس منطقة مكة المكرمة، والتي ظهر بين طلابها مرض الجرب.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” وزارة التعليم أن هناك متابعة يومية للحالة الطارئة في بعض مدارس مكة المكرمة بظهور مرض الجرب وهناك تنسيقاً مباشراً بين معالي الوزير ومعالي وزيرالصحة لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الحالات والعمل لوقف انتشاره بإذن الله، وهناك إشراف مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة على هذا الموضوع ” .

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