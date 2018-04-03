28 ألف طالبة في مسابقة القدرات العقلية

نايف السالم(صدى):

أقام القسم النسائي بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة مسابقة القدرات العقلية لجميع طالبات الدور والمساجد التابعة للجمعية والبالغ عددهن 28174 طالبة في كافة احياء المحافظة.

وتهدف المسابقة التي ينظمها قسم الاختبارات بمراكز الاشراف إلى احتضان المتميزات في التحصيل العلمي وخصوصا في الرياضيات والعلوم ، في حين أوضحت مديرة مراكز الاشراف بخيركم الاستاذة أمينة الرحيلي أن القسم النسائي لا يقتصر جهده على تحفيظ وتعليم القرآن وحسب بل يمتد الى تطوير الطالبات وتنمية قدراتهن وصقل مواهبهن ، ومسابقة القدرات العقلية تصب في هذا الأساس ، في حين وصفت نتائجها بالمبهرة.

يذكر أن القسم النسائي بخيركم يشرف على 129 مدرسة قرآنية و 82 مسجداً ويبلغ عدد المعلمات فيها 2403 معلمة.