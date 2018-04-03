صحة الرياض تنفذ ورشة عمل لإعداد مدربين لبرنامج رخصة ” بكسل” في مكافحة العدوى

تركية البدر(صدى):

نفذت صحة الرياض ممثلة في إدارة مكافحة عدوى المنشأت الصحيه بالرياض مؤخرادورة تدريبه و ورشة عمل لاعداد مدربين رخصة المهارات الاساسيه لمكافحه العدوى (بكسل) BICSL .

والتي استهدفت 88 منسق من اقسام مكافحة العدوى بالمستشفيات و المراكز الصحيه بمنطقة الرياض و قد القت مشرفه برنامج رخصة المهارات الاساسيه لمكافحه العدوى بمنطقه الرياض أ. أشواق الطحيني محاضره عن خطة عمل برنامج رخصة المهارات الاساسيه لمكافحه العدوى(BICSL ) البكسل لعام ١٤٣٩ حيث اكدت على اهمية الحصول على رخصة البكسل حيث اصبح مطلب لجميع الممارسين الصحيين و ليست مقتصره فقط لمرشحين الحج كما كان في السابق و قد احتوى البرنامج التدريبي على محاضرات علميه عن اساسات رخصة البكسل . كما تخللت الدورة على ورشه عمل و تطبيق المهارات عمليا.

و تم حضور مشرف رخصة المهارات الاساسيه لمكافحه العدوى البكسل بالادارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بديوان الوزارة الاستاذ / غازي الشهري.