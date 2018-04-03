مصرع وإصابة 3 أشخاص في اصطدام مركبة بـ 4 شاحنات على طريق الساحل

نايف السالم(صدى):

لقي شخص مصرعه اليوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام مركبة بأربع شاحنات على طريق الساحل (جدة – جازان) باتجاه الجنوب، الأمر الذي أسفر عن إصابة شخصين ووفاة آخر.

وكشف المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” 911 ” ، عن أسباب وقوع الحادث، والتي تمثلت في انفجار الإطار الأمامي للسيارة، فضلًا عن السرعة الزائدة التي أدت لإنحراف المركبة، واصطدامها بالشاحنات.

فيما أكد المركز، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الجهات المختصة قد باشرت الحادث.