مودريتش: رونالدو مفتاح الفوز ..وبنزيما يحسم المباريات الهامة

نواف السالم(صدى):

أشاد نجم وسط ريال مدريد لوكا مودريتش، بالنجم كريستيانو رونالدو، لافتًا إلى أنه لاعب لا يمكن تصديق مهاراته.

وأضاف لوكا: ” كريستيانو هو مفتاح لا يُصدق عندما يكون في يومه ، حيث يمنحنا العديد من الفرص “.

وعن اللاعب كريم بنزيما، أشار إلى أنه يحسم المباريات الهامة، قائلًا: ” بالرغم من أنه لا يلعب كـ9 إلا أنه يتمكن من تسجيل الأهداف في المباريات الكبيرة ويقدم التمريرات الحاسمة “.

ويترقب جماهير الملكي اليوم، مباراة من العيار الثقيل في مواجهة يوفينتوس؛ في إطار دوري أبطال أوروبا، وينتظر عاشقي الدون اقتناص فوز مثير في مباراة الذهاب اليوم.