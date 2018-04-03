فريق طبي ينجح في تركيب جهاز تعويض حالات الضعف والعجز الجنسي

حسين العلي(صدى):

نجح فريق طبي بقسم المسالك البولية والتناسلية بمستشفى الامير متعب وكلية الطب بالجوف من إجراء أول عملية جراحية لتركيب جهاز تعويضي لحالات الضعف والعجز الجنسي.

وتمكن الفريق الطبي برئاسة الأستاذ المساعد واستشاري جراحة الكلى والمسالك البولية والعقم بقسم الجراحة بكلية الطب د. محمد العنزي، تمكن من تركيب جهاز تعويضي لعلاج العجز الجنسي لأحد المرضى، حيث تعتبر هذه العملية من العمليات النوعية والتي تجرى لأول مرة في شمال المملكة.

وفي تصريح إلى مركز الإعلام الجامعي أوضح د. العنزي أن هذه العملية أُجريت تحت مظلة الاتفاقية الموقعة بين جامعة الجوف والمديرية العامة للشؤون الصحية بالجوف، والتي رسّخت للتفاعل والتعاون الكامل بين الجهتين، في سبيل توفير أعلى مستويات الخدمة الصحية المقدَّمة للمجتمع المحلي.