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نجوى كرم ترد على ما يدور حول زواجها في السر

نجوى كرم ترد على ما يدور حول زواجها في السر
نورة الشهري(صدى):

أشعل خبر زواج الفنانة اللبنانية ” نجوى كرم ” ، مواقع التواصل الاجتماعي،كما اثار الكثير من الجدل بين متابعيها ومحبيها.

لذلك أصرت نجوى الرد على هذه الشائعات التي باتت تطاردها، وأكدت أنّها لو بالفعل أرادت أن تتزوج، ” لا تتزوج بالمخفي “.

وأشارت إلى أنّ هذه الأخبار التي انتشرت بين المتابعين عبر هذه الوسائل لم تكن سوى أخبار مفبركة من أجل إيقاع المحبّين بـ ” كذبة أوّل نيسان “.

والجدير بالذكر أن الفنانة نجوى كرم من أكثر الفنانات عفوية، وذلك يظهر من خلال تواصلها الدائم مع جمهورها، ومشاركتها معهم كل تفاصيل حياتها.


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