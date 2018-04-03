القبض على 227 مهربا و7398 متسللا خلال النصف الأول للعام الحالي بجازان

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الاعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز أنه دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان ساهمت في خدمة الوطن من خلال حفظ الأمن وفق الصلاحيات والأدوار التي تقوم بها في محافظات المنطقة ترصد وتحبط العديد من عمليات التهريب والتسلل أضافة إلى المهام الأخرى مع الجهات الأمنية والعسكرية.

أسفرت نتائج العمليات الأمنية التي قامت بها دوريات الفرع خلال النصف الأول من العام الحالى من ١ / ١ / ١٤٣٩هـ إلى ٢٩ / ٦ / ١٤٣٩هـ على النحو التالي: ضبط ٤١٨٤١ طلقة حية متنوعة و ٣٥ قطعة سلاح و٢٣ مخزناً و٦ كرتون ألعاب نارية.

وبمداهمة أوكار الترويج وتهريب المخدرات، كشف ” بن قزيز ” أن دوريات الفرع لم تقف موقف الرصد فقط حيث قامت بعمليات مداهمة لعدد من الأوكار والطرق التي يستخدمها المروجون والمهربون في عملياتهم الممنوعة في بطون الأودية وأعالي الجبال في المنطقة وضبط ٥٣١.١٠٥ خمسمائة وواحد وثلاثون كيلو ومائة وخمسة جرام من الحشيش المخدر، وكميات من الخمور بعبوات مختلفة الأحجام بلغ سعتها الإجمالية ٨.٠٨٠ لتر، و ٣٢٦٥ حبة مخدرة نوع كبتاجون.

وأضاف أنه تم تعقب مجموعة من المهربين والإطاحة بهم والقبض على ٢٢٧ مهربآ من مختلف الجنسيات وضبط ٤٤٥ مركبة استخدمت في عمليات التهريب و ٤٤ طن و ٥١٦ من نبات القات و٥٥ كيساً من مادة الشمة و٤٥ كيس تنباك.

وأشار إلى أنه تم القبض على ٧٣٩٨ متسللاً كما سجلت ٣٨٨ قضية اشتباه وتزوير والقبض على ٣٢٨٤ شخص من جنسيات مختلفة وضبط ١٠٢.٢٤ ريالاً سعودياً .

وأكد أن منسوبي إدارة المجاهدين بحازان لن يدخروا جهداً في مجابهة الخارجين عن الأنظمة والقوانين أو من يسعى إلى المساس بأمن الوطن من خلال تكثيف التواجد الأمني في حدود مسؤوليات الفرع.

