بالصور.. جناح قوات الأمن الخاصة بمعرض آمن بالدرعية يجذب الزوار

سعيد العجل(صدى):

شهد جناح قوات الامن الخاصة المشارك بمعرض امن كثافة عددية للزوار في يومه الثاني على التوالي.

وتضمن المعرض جناحاً لقوات الأمن الخاصة اشتمل على عرض لبعض الأسلحة والتجهيزات، والآليات الحديثة والمتطورة، إلى جانب عرض لأنواع مختلفة من المدرعات والعربات المزودة بالأسلحة متنوعة الاستخدامات، والأسلحة الفردية المنوعة القديم منها والحديث.

كما ضم الجناح شاشات تعرض صورا متنوعة تحكي تدريبات وفعاليات وتمارين قوات الأمن الخاصة وأعمالها، إضافة إلى تقنية محاكات الواقع الافتراض ( VR ) التي تتيح للزوار الاطلاع على كثير من فعاليات وتدريبات القوات .

وكان سمو الامير احمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ال سعود محافظ الدرعية قد افتتح المعرض بحضور معالي الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء.