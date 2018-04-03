ملاجئ سرية بـ ” البيت الأبيض ” للحماية من أسلحة الدمار الشامل

واشنطن(صدى):

صرحت أحد المصادر، بأن هناك ملاجئ سرية في البيت الأبيض، تحت الأرض مجهزة؛ للحماية من أسلحة الدمار الشامل، في الوقت الذي ينشغل العاملون فيه، بمكافحة الذباب.

وقال المراسل السابق، لصحيفة ” واشنطن بوست ” تم بناء ملجأ؛ لسيناريو يوم الحساب، تحت الجناح الغربي، من البيت الأبيض، في عهد رئاسة باراك أوباما ” .

يجدر الإشارة إلى أن الملجأ، يتكون من خمسة طوابق على الأقل، والذي بني في نهاية الفترة الرئاسية الأولى لأوباما، يمكنه استيعاب الجناح الغربي، للبيت الأبيض بأكمله في حال استخدام أسلحة دمار شامل، إلا أن الحديث عن وجوده موضوع قيد الكتمان.